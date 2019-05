Miley Cyrus ha svelato la copertina del nuovo EP “She Is Coming”

In uscita il 31 maggio

"Lei sta tornando". Un titolo più esaustivo di questo sarebbe stato impossibile trovarlo! "She Is Coming", infatti, è il nuovo EP di Miley Cyrus in arrivo venerdì 31 maggio (e non il 30, come inizialmente annunciato).

Dopo una lunga serie di video teaser, la cantante di "We Can't Stop" ha svelato la copertina del disco. Lei, come sempre bellissima, ritratta in bianco e nero.

Al momento non è ancora stata ufficializzata la tracklist di "She Is Coming", ma stando a quanto riportato da genius.com potrebbe essere questa:

1. Party Up the Street (Ft. Swae Lee)

2. Cattitude (Ft. RuPaul)

3. The Most

4. Drugs Ruled Everything Around Me (Ft. Ghostface Killah)

5. Unholy

6. Mother’s Daughter

Se le canzoni venissero confermate, dell'EP farebbe parte anche "Cattitude", brano presentato da Miley a un evento di BBC Radio 1, che ha destato molto scalpore per la frase del testo "Ti adoro Nicki, ma io ascolto Cardi". Da molti è stata interpretata come una presa di posizione della pop star nella faida tra le due rapper. QUI facciamo il punto della situazione.

ph: getty images