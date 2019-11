Milano Music Week 2019: gli appuntamenti a Mare Culturale Urbano da segnare in agenda

Da Elio e le Stories Tese a Bassi Maestro

La Milano Music Week - quest'anno giunta alla sua terza edizione - sta per invadere la città con il suo vortice di eventi. Tra i luoghi che ospiteranno alcuni degli appuntamenti c'è anche Mare Culturale Urbano, centro di produzione artistica con sede in via G. Gabetti 15.

Qui sotto trovi i concerti, dj-set e incontri animeranno i pomeriggi e le serate della cascina milanese che non dorme mai dal 19 al 24 novembre:

Martedì 19 novembre, ore 22.00 – ingresso gratuito

FLAY, duo pop-rock dalle influenze new wave e cantautorali anni ’80 e ‘90. A chiudere la serata, il DJ Set a cura di Çesc.

Giovedì 21 novembre, ore 18.00 – ingresso gratuito

Appuntamento speciale con Luca De Gennaro per "Ascoltiamo un disco", che avrà in sala ospiti d'eccezione: Elio e le Storie Tese

Venerdì 22 novembre, ore 21.00 – ingresso 5 euro

Doppio dj set in vinile di Bassi Maestro (North of Loreto) e Parker Madicine (Jaxx Madicine). La serata sarà preceduta dalla proiezione del docu-film "Maestro" del regista Josell Ramos

Sabato 23 novembre, ore 21.00 – ingresso gratuito

"Voci di periferia", il laboratorio che offre la possibilità a tantissimi giovani emergenti di fare esperienza direttamente sul palco. In chiusura il live dello special guest Esa.

Domenica 24 novembre, ore 21.30 – ingresso gratuito

"Raster", la serata dedicata alla migliore musica emergente, ospiterà l’unica tappa italiana del tour europeo di Ylenia Lucisano. Special guest della serata sarà Tricarico.

La Milano Music Week 2019 sarà aperta lunedì 18 novembre da VH1 Storytellers, con J-Ax protagonista. L'artista racconterà tutto ciò che si cela dietro la nascita delle sue canzoni e si esibirà in una speciale performance acustica sul palco del Teatro Dal Verme lunedì 18 novembre. Per partecipare alle registrazioni non devi far altro che cliccare qui.

Mentre mercoledì 20 novembre hai un appuntamento imperdibile con noi di MTV. Dalle ore 22.00 al Teatro Principe di Milano si terrà il Party di YO! MTV Raps. Se vuoi festeggiare insieme a noi l'arrivo del nuovo programma dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat clicca qui e registrati.

ph: Adobe Stock