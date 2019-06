Mika torna in Italia con un nuovo tour e album

Ecco tutto quello che c'è da sapere

Grandi, grandissime notizie per i fan di Mika!

Iniziamo dalla prima: oggi, venerdì 31 maggio, è uscito il nuovo singolo "Ice Cream", che puoi ascoltare in loop qui sotto.

Ora andiamo con la seconda: la canzone fa parte del nuovo album in studio di Mika intitolato "My Name Is Michael Holbrook", in arrivo il 4 ottobre.

Il disco è frutto di due anni di scrittura tra Miami, Londra e la campagna toscana e ti farà scoprire la vera essenza del cantante di "We Are Golden", a partire proprio dal titolo formato dal suo vero nome.

"Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika - ha raccontato - Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista."

Ora possiamo svelarti la terza: Mika presenterà il suo nuovo progetto in tour, che attraverserà l'Italia a novembre, dicembre e febbraio.

Apri l'agenda e segna la data più vicino a te!

Dom 24 Novembre 2019 – TORINO – Pala Alpitour

Mar 26 Novembre 2019 – ANCONA – PalaPrometeo

Mer 27 Novembre 2019 – ROMA – Palazzo dello Sport

Ven 29 Novembre 2019 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – Unipol Arena

Sab 30 Novembre 2019 – MONTICHIARI (BRESCIA) – PalaGeorge

Lun 2 Dicembre 2019 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mar 3 Dicembre 2019 – ASSAGO (MILANO) – Mediolanum Forum

Sab 1° Febbraio 2020 – PADOVA – Kioene Arena

Dom 2 Febbraio 2020 – BOLZANO – PalaOnda

Mer 5 Febbraio 2020 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

Ven 7 Febbraio 2020 – BARI – Palaflorio

Sab 8 Febbraio 2020 – REGGIO CALABRIA – Palacalafiore

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone dalle 10.00 di venerdì 7 giugno.

ph: ufficio stampa Universal Music Group