Michele Morrone: in arrivo il suo primo album “Dark Room”

Protagonista del film 365 giorni

Si intitola "Dark Room" e uscirà venerdì 31 luglio l'album di debutto di Michele Morrone, attore italiano diventato conosciutissimo in tutto il mondo grazie al suo ruolo come protagonista nel film "365 giorni".

Visualizza questo post su Instagram News.. soon.. ❤️ Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) in data: 25 Giu 2020 alle ore 11:40 PDT

Il disco è stato registrato a inizio 2020 e, tra le altre canzoni, conterrà anche "Hard For Me", "Feel It", "Watch Me Burn" e la title track "Dark Room" che hanno accompagnato la pellicola che ha reso famoso Michele.

Michele Morrone è un attore e cantante di origini pugliesi nato il 3 ottobre 1990 a Melegnano, in provincia di Milano. Ha studiato recitazione alla Fondazione Teatro Franceschini di Pavia.

Dopo aver lavorato in diverse miniserie e fiction per la tv, alla fine del 2019 ha interpretato il ruolo di protagonista nella trilogia "365 giorni", tratta dai libri della scrittrice polacca Blanka Lapinska e diretta da Barbara Bialowas. Il film, che è uscito agli inizi di quest’anno su Netflix, ha avuto un grande successo, arrivando al primo posto in molti paesi del mondo.

ph: ufficio stampa