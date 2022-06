Michele Bravi ha annunciato le date estive dello Zodiaco Tour

Si parte a luglio!

Reduce dal successo dei concerti nei teatri, Michele Bravi è pronto a ritornare on the road con lo Zodiaco Tour, una serie di date outdoor in programma da luglio a settembre.

Queste gli appuntamenti da segnare in agenda:

Sabato 23 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza del Teatro Tosti

Martedì 26 luglio 2022 || Treviso @ Suoni di Marca, Mura di Treviso

Sabato 30 luglio 2022 || Trento @ Trento Summer Festival, Piazza Duomo

Martedì 16 agosto 2022 || Marina di Pisa (PI) @ Piazza Delle Baleari

Giovedì 1 settembre 2022 || Santa Marinella (RM) @ Castello Di Santa Severa

Sabato 3 settembre 2022 || Busca (CN) @ Suoni dal Monviso, Parco Dell’Ingenio

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com

La tournée estiva di Michele prende il nome dal suo nuovo singolo "Zodiaco", uscito il 27 maggio.

Nella canzone Bravi utilizza l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni per raccontare un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle.

"La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico - dichiara l'artista - L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui Zodiaco, il percorso degli animali intorno al cielo. Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere. Un sagittario come me non voleva smentire l’energia positiva ed entusiastica con cui l’astrologia ci descrive e il racconto ammiccante di un pezzo consapevolmente leggero ne è la diretta conseguenza."

ph: ufficio stampa