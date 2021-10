Michele Bravi: il significato del video di “Cronaca di un tempo incerto”

Guardalo qui!

È uscito il video ufficiale del nuovo singolo di Michele Bravi "Cronaca di un tempo incerto", presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni.

Il corto - sceneggiato da Bravi e Nicola Sorcinelli, che ne ha curato anche la regia - ha come protagonisti Michele stesso e l'attore Sergio Albelli. Liberamente ispirato a "La strada", il romanzo di Cormac McCarthy vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2007, il video racconta di un padre e un figlio che cercano di sopravvivere in un mondo governato dall'incertezza e da una civiltà che sta morendo, aggrappandosi l'uno alla forza dell’altro.

"Sono tanto orgoglioso di vedere come la creatività musicale possa rompere gli argini ed entrare nel mondo del cinema con un progetto delicato e allo stesso tempo umanamente violento - racconta Michele Bravi - È importante, ora più che mai, poter sostenere il mondo dello spettacolo nel suo insieme. C'è bisogno di pubblico nelle sale e c'è bisogno di musica come mai prima. 'Cronaca di un tempo incerto' è l'occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza."

"Cronaca di un tempo incerto" va a chiudere il cerchio di "La geografia del buio", ultimo album in studio del cantautore rilasciato a gennaio, ora disponibile in extended version su tutte le piattaforme digitali.

ph: ufficio stampa