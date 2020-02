Michele Bravi ha annunciato l’uscita del nuovo album “La geografia del buio”

Sarà tuo il 20 marzo

"La geografia del buio" è il titolo del nuovo progetto discografico di Michele Bravi, atteso per il 20 marzo ma già disponibile in presave e preorder.

L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Anime di carta" e sarà profondamente diverso rispetto ai passati lavori del cantante.

Michele ha scelto di descrivere il nuovo disco così:

"Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. 'La Geografia del Buio' è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia."

ph: ufficio stampa