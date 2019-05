Mi Ami 2019: goditi il festival con la nostra Top 10 in onda su MTV Music

Domenica 26 maggio sul canale 704 di Sky

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio andrà in scena al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) l'edizione 2019 del Mi Ami Festival. Anche quest'anno sui palchi si esibiranno i nomi più interessanti della scena indie - e non solo - italiana, molti dei quali passati da MTV New Generation. Curioso di conoscere il programma con tutti gli orari dei concerti? Non devi fare altro che cliccare qui!

Per celebrare come si deve questo importante evento musicale, noi di MTV manderemo in onda una speciale programmazione. Domenica 26 maggio, alle ore 15.00 e alle 23.00, su MTV Music (Sky 704) potrai goderti una top 10 tutta dedicata al Mi Ami Festival 2019. Dillo a tutti i tuoi amici, ti aspettiamo davanti alla tv!

ph: Adobe Stock