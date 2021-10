Mecna e CoCo: tutto quello che c’è da sapere sull’album “Bromance”

Il primo insieme

Venerdì 22 ottobre è uscito "Bromance", il primo disco collaborativo di Mecna e CoCo. Già dal titolo è chiaro l'intento di questo progetto, che sottolinea l'intesa unica che si è creata tra i due artisti per questo album. "Bromance" è un rapporto d’amore fraterno tra due amici, un rapporto di apprezzamento e rispetto. È quella sintonia che nel rap si manifesta quando uno inizia una rima e l'altro la chiude, quando si condivide un’estetica e un'idea che – alla fine – porta a scrivere un intero disco insieme.

"Bromance" è un disco che si muove tra rap, nu-soul e R&B. Un lavoro che nasce da lontano, nel 2018, e che si concretizza in due sessioni di scrittura in Toscana, sublimando un sodalizio non solo artistico, ma umano, così evidente nel susseguirsi dei brani da far sembrare questa collaborazione naturale, necessaria. Il risultato è un lavoro che non si ferma alla somma delle parti, bensì che prova sempre ad avventurarsi in qualcosa di unico ed originale.

Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist di "Bromance", che comprende anche le anticipazioni "La più bella" e l'intro che prende il nome dal progetto.

1. BROMANCE

2. ZOMBIE

3. XXO

4. SALI SU

5. VITA NORMALE

6. AMICI

7. LA PIÙ BELLA

8. LONGSLEEVE

9. ANIMA

10. CALENDARIO

11. CHICAGO

12. ALLA FINE

Il sodalizio artistico tra Mecna e CoCo inizia per caso nel 2017, quando il produttore molisano Night Skinny li porta a collaborare assieme per il brano "Equilibrio". La scintilla scocca e nel 2018 la coppia torna in studio per "Tu ed io".

Gli anni successivi i due tornano a collaborare in più occasioni: l'ultima in ordine di tempo, prima di "Bromance", è la canzone "For You", uscita nel 2021.

ph: ufficio stampa