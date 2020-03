Max Pezzali è l’ospite di oggi di VH1 – Ti chiama a casa!

Alle 16.00 sul profilo Instagram di VH1 Italia

Nella puntata di oggi, venerdì 20 marzo, di VH1 - Ti chiama a casa ci sarà un grande artista italiano autore di memorabili canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle vite di molti. Ospite della quinta puntata del format condotto da Nicolò De Devitiis sarà il mitico Max Pezzali!

Per passare del tempo insieme (anche se a distanza) e tenere alto il morale ti basterà collegarti all'account Instagram degli amici di VH1 alle 16.00, per assistere alla chiacchierata live tra Nicolò e Max, in diretta dalle loro rispettive case.

Il guest della diretta Instagram di ieri è stato Sergio Sylvestre, puoi rivederla qui di seguito.

In questo periodo difficile in cui l'unica gesto utile da fare è non uscire e restare a casa, a farti compagnia e a distrarti un po' ci pensa VH1-Ti chiama a casa: tutti giorni alle 16.00 sull'Instagram di VH1 Italia tutti i giorni alle 16.00 Nicolò si collegherà con un ospite del mondo della musica e dello spettacolo. Stay tuned per conoscere il guest di domani!

ph: ufficio stampa