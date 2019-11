Marracash ha annunciato le date dell’In Persona Tour

Non vediamo l'ora!

Dopo averci blessato con il nuovo album "Persona", Marracash è pronto a farlo ancora con l'annuncio del suo ritorno live. Tramite un post pubblicato su Instagram, il rapper ha annunciato l'arrivo dell'In Persona Tour.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne dalle ore 16.00 di venerdì 8 novembre. Di seguito trovi il calendario con tutte le date dei concerti:

3 aprile - Milano, Mediolanum Forum

6 aprile - Roma, Atlantico

9 aprile - Napoli, Palapartenope

16 aprile - Firenze, TuscanyHall (ex Obihall)

21 aprile - Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Qui sotto vuoi vedere il video dell'annuncio della tournée postato da Marra:

Visualizza questo post su Instagram In Persona Tour. Biglietti disponibili da domani alle ore 16.00 su Ticketone Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash) in data: 7 Nov 2019 alle ore 5:44 PST

Il tour prende il nome del suo ultimo disco, uscito giovedì 31 ottobre. Un progetto estremamente importante per Marracash, che ha descritto con queste parole:

"I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui sarò io a raccontarli."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash) in data: 15 Ott 2019 alle ore 5:32 PDT

Se anche tu ami Marra e il suo genere musicale, sappi che sta per arrivare anche qui in Italia YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che ti fanno volare. Dopo Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia, YO! MTV Raps dalla prossima primavera sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Continua a seguirci per saperne di più!

ph: ufficio stampa, credito Alessandro Treves