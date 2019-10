Marracash è pronto a tornare con un nuovo album intitolato “Persona”

In uscita il 31 ottobre

Il King del Rap sta per tornare. A tre anni dal precedente lavoro in studio, è in arrivo il nuovo album di Marracash.

Il progetto si intitola "Persona" e vedrà la luce il 31 ottobre, ma è già possibile pre-ordinarlo. In attesa di conoscere la tracklist, di seguito puoi ammirare la copertina.

A proposito di "Persona", Marra ha dichiarato:

"Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l'unica in cui sarò io a raccontarli."

Marracash è reduce del successo del singolo estivo di Elodie "Margarita", al quale ha collaborato. Clicca play qui sotto per rivedere il video!

