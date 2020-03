Marracash ed Elisa insieme nella nuova canzone “Neon – Le Ali”

Uscirà tra poche ore

I fan più attenti se n'erano già accorti ieri che qualcosa di grosso stava bollendo in pentola, ma la conferma ufficiale è arrivata solo oggi: Marracash ed Elisa hanno realizzato una canzone insieme! Il featuring si intitola "Neon - Le Ali" e uscirà venerdì 6 marzo.

Marra ha spiegato come è nata la collaborazione in un lungo post pubblicato su Instagram:

"Qualche mese fa, nel bel mezzo della notte e della mia crisi esistenziale, mi ha scritto Elisa. Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso. Erano anni che parlavamo di fare qualcosa insieme, esattamente da In Radio, un brano che avrei voluto cantasse lei ma che non eravamo riusciti a finalizzare. Quel messaggio ricevuto di notte aveva squarciato il buio della mia disperazione... una delle migliori voci italiane di tutti i tempi aveva scritto una canzone per me, pensata apposta per me! Avevo bisogno di quella dose di fiducia come di acqua nel deserto. Abbiamo parlato per ore, del passato, della depressione, di come siamo fatti. Elisa è stata un’amica più di altri che si professano tali e non solo quella sera."

Anche Elisa ha scritto delle bellissime parole via social dedicate al collega e amico:

"Fabio è un artista che ascolto regolarmente e di cui sono anche veramente amica. Lo vedo un po' come uno degli highlander della musica italiana perché come me è in giro da un bel pezzo. Ho sempre notato il suo forte spirito di osservazione e in questo mi sento simile a lui. È capitato che abbiamo fatto discorsi serissimi e ci siamo anche un po' psicanalizzati, come si fa tra amici, per questo mi sento di chiamarlo un mio amico prima ancora di un artista che stimo. Mi piace come pensa e come sceglie le parole e anche quando parla del buio ha una luce dentro, sempre accesa, anche quando pensa che sia spenta. È sempre stato e resterà sempre tra i più grandi."

Anche noi, come tutti i loro fan, non vediamo l'ora di ascoltare "Neon"!

