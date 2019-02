Maroon 5 feat. Travis Scott e Big Boi: il video completo e la scaletta dell’esibizione al Super Bowl

Take a look ;)

Dopo mesi di polemiche, proteste e rinunce, è arrivato il giorno dell'esibizione dei Maroon 5 all'half time show del Super Bowl 2019, svoltosi al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta la notte (ora italiana) di domenica 3 febbraio.

Per i circa 13 minuti e 50 secondi di spettacolo è filato tutto liscio, anche troppo! Sul palco, oltre ad Adam Levine e soci, sono saliti anche Travis Scott e Big Boi.

Qui sotto puoi vedere il video completo della performance e la scaletta con tutte le canzoni:

Harder to Breathe

This Love

Sicko Mode (Travis Scott)

Girls Like You (with a Gospel Choir)

She Will Be Loved

The Way You Move (Big Boi)

Sugar

Moves Like Jagger

ph: getty images