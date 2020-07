Maroon 5: nel video del nuovo singolo “Nobody’s Love” Adam Levine è completamente rasato

OMG

I Maroon 5 sono tornati con un nuovo singolo intitolato "Nobody’s Love" e questa non è l'unica novità che riguarda la band. Insieme alla canzone, è uscito anche il video ufficiale che ha come unico protagonista Adam Levine con un inedito look: barba lunga e capelli completamente RA-SA-TI!

Guarda tu stesso!

La clip è stata girata a Los Angeles con un semplice smartphone con solo Adam e il regista David Dobkin, che ha già diretto diversi video della band come "Sugar", "Girls Like You" e "Memories".

"Nobody's Love" arriva dopo il successo del precedente singolo dei Maroon 5 "Memories", pubblicato a settembre 2019. Il brano - come il video ufficiale che lo accompagna - sono una commovente dedica della band al loro storico manager Jordan Feldstein, scomparso improvvisamente a dicembre 2017 a seguito di un'embolia polmonare.

