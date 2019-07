Mariah Carey “vince” la Bottle Cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la voce

Vedere per credere!

L'estensione vocale di Mariah Carey può tutto, anche stappare il tappo di una bottiglia senza venire a contatto con essa. La cantante statunitense, infatti, ha partecipato a suo modo alla Bottle Cap Challenge, la sfida virale che sta facendo impazzire i social e le star.

In teoria, la challenge consiste nel riuscire ad aprire il tappo di una bottiglia con un calcio rotante, ma Mariah ha voluto fare di più: ci è riuscita con uno dei suoi acuti stratosferici.

La Bottle Cup Challange è iniziata poco tempo fa, per iniziativa degli atleti della UFC - acronimo che sta per Ultimate Fighting Championship, l'equivalente inglese di Il massimo campionato di combattimento - che praticano arti marziali miste. Errolson Hugh è stato il primo a pubblicare sui social il video mentre svitata il tappo della bottiglia con un colpo da maestro e a sfidare il campione di peso piuma UFC Max Holloway.

Da quel momento in poi la sfida si è diffusa anche tra diverse star del cinema e della musica, come l'attore Jason Statham, il dj e producer Diplo e il cantante John Mayer. Clicca qui per vedere i video meglio riusciti!

ph: getty images