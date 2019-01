Marco Mengoni ci ha svelato quali artisti ascolta quando è in viaggio: guarda la nostra video intervista

Fare quattro chiacchiere con Marco è sempre bellissimo <3

In occasione dell'uscita del suo nuovo album "Atlantico", noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Marco Mengoni.

Oltre a raccontarci come è nato questo progetto (super duetto con Tom Walker compreso), Marco ci ha rivelato quali sono gli artisti che ha ascoltato durante i suoi ultimi viaggi.

Dai un'occhiata alla nostra video intervista qui sotto!

A proposito di avventure on the road, Marco tornerà in tour ad aprile, prima in Europa e poi in Italia. Clicca qui per consultare il calendario concerti.

ph: ufficio stampa, credito Carolina Amoretti