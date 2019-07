Marco Mengoni: aggiunte nuove date al prossimo tour nei palazzetti

INARRESTABILE

Marco Mengoni non lo ferma NESSUNO! Nel bel mezzo del suo ultimo tour nei palazzetti - più precisamente durante il concerto al Mandela Forum di Firenze del 21 maggio - il cantante di "Muhammad Ali" aveva fatto sapere ai fan che sarà in tour nei palazzetti anche il prossimo inverno, a partire da novembre.

Ecco il video del grande annuncio postato sui social di Marco.

Attualmente sono già 3 le date sold out, un successo che ha spinto Marco e il suo team ad aggiungere nuove date alla tournée. Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario aggiornato:

6 Novembre Perugia – Palabarton

8 Novembre Milano – Mediolanum Forum

9 Novembre Milano – Mediolanum Forum Sold Out

10 Novembre Milano – Mediolanum Forum Nuova Data

12 Novembre Mantova – Grana Padano Arena & Theatre

14 Novembre Conegliano – Zoppas Arena Sold Out

15 Novembre Conegliano – Zoppas Arena Nuova Data

17 Novembre Pesaro – Vitrifrigo Arena

19 Novembre Firenze – Mandelaforum

22 Novembre Roma – Palazzo Dello Sport

26 Novembre Reggio Calabria – Palacalafiore

28 Novembre Acireale – Pal’art Hotel Sold Out

29 Novembre Acireale – Pal’art Hotel Nuova Data

4 Dicembre Bruxelles – Salle Madeleine

6 Dicembre Amsterdam – Melkweg

8 Dicembre Francoforte – Batschkapp

10 Dicembre Colonia – Carlswerk

13 Dicembre Zurigo – Samsung Arena

15 Dicembre Barcellona – Sala Barts

18 Dicembre Londra – Shepherd’s Bush Empire

La vendita dei biglietti per i nuovi show avrà inizio alle ore 16.00 di venerdì 12 luglio in tutti i punti vendita autorizzati, su ticketmaster.it e ticketone.it.

ph: ufficio stampa Goigest