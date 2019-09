Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico “Atlantico On Tour”

Il racconto di un anno straordinario

Per Marco Mengoni quest'ultimo anno è stato ricco di gioie e soddisfazioni. Un viaggio straordinario, iniziato a novembre scorso, quando per la prima volta il lancio di un disco è diventato un festival a Milano, e proseguito con un tour partito da Berlino che ha riempito i palazzetti europei e italiani.

L'ultimo album in studio "Atlantico" e suoi singoli hanno collezionato dischi di platino e sono arrivati quest’estate nei luoghi della bellezza per un tour a emissioni zero.

Tutto questo è racchiuso in "Atlantico On Tour", il nuovo progetto discografico di Marco in uscita il 25 ottobre: un doppio CD che conterrà 3 brani inediti, oltre all'album "Atlantico" e 19 tracce dal vivo registrate durante la tournée.

Ora che hai ammirato al copertina di "Atlantico On Tou", di seguito trovi le tracklist:

CD 1

Duemila Volte

Calci E Pugni

Il Destino Davanti

Voglio

Hola (I Say) Feat. Tom Walker

Buona Vita

Muhammad Ali

La Casa Azul

Mille Lire

Intro Della Ragione

La Ragione Del Mondo

Amalia Fado Feat. Vanessa Da Mata, Selton

Rivoluzione

Everest

I Giorni Di Domani

Atlantico

Hola

Dialogo Tra Due Pazzi

CD 2 LIVE

Intro Atlantico

Muhammad Ali

Voglio

Ti Ho Voluto Bene Veramente

In Un Giorno Qualunque

Sai Che

Proteggiti Da Me

Mille Lire

Onde

Hola

Mondo Loon

Guerriero

Io Ti Aspetto

Parole In Circolo

Chan Chan

Buona Vita

Sei Tutto

La Ragione Del Mondo

L’essenziale

Marco Mengoni tornerà in tour in Italia e in Europa a novembre e a dicembre. Clicca qui per conoscere il calendario concerti!

ph: ufficio stampa Goigest