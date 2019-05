Marco Mengoni ha annunciato “Fuori Atlantico attraversa la bellezza”, 5 speciali concerti

Alla scoperta delle bellezze italiane

Nel bel mezzo del suo tour nei palazzetti (qui puoi leggere la super scaletta), Marco Mengoni ha svelato una grande notizia che farà sicuramente felice il suo Esercito.

Il cantante di "Muhammad Ali" ha annunciato "Fuori Atlantico attraversa la bellezza", 5 speciali concerti location in inedite tra natura e arte.

Ecco gli appuntamenti:

14 luglio - Labirinto della Masone, Fontanellato (Parma)

18 luglio - Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina (Agrigento)

21 luglio - Monte Cucco – Sigillo (Perugia) - (Suoni Controvento, ingresso libero)

24 luglio - Cava la Beola di Monte a Montecrestese – Verbania (Tones on the Stones)

28 luglio - Laghi di Fusine - Tarvisio (No Borders Music Festival)

I biglietti per i live estivi di Marco saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 13 maggio su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

In attesa di acquistare le prevendite per "Fuori Atlantico attraversa la bellezza", cliccando qui puoi conoscere un sacco di curiosità sull'attuale tournée di Marco Mengoni nei palazzetti.

ph: ufficio stampa Goigest