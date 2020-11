Måneskin: fuori ora il videoclip di “Vent’anni”

"Spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero"

Da oggi, venerdì 6 novembre, è disponibile il music video di "Vent'anni", nuovo singolo dei Måneskin che ha segnato il loro ritorno sulle scene.

La clip è diretta da Giulio Rosati ed è stata ideata da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan con l'intento di portare lo spettatore nel loro personale mondo. Il dualismo cromatico delle scene principali vuole – proprio come recita la canzone – "spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero", verso un finale in uno spazio aperto, su un albero, come sguardo di speranza per il futuro.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

La canzone è stata scritta dai Måneskin e prodotta con Fabrizio Ferraguzzo. Si tratta di una rock ballad in forma di lettera aperta in cui si intrecciano i pensieri di Damiano con quelli del suo alter ego più maturo, in un dialogo che vuole incoraggiare i ventenni spesso già disillusi sotto il peso dei giudizi e delle incertezze sul futuro.

"Vent'anni" è un primo assaggio del nuovo album della band in arrivo nel 2021. Continua a seguirci per scoprire tutte le novità a riguardo!

ph: ufficio stampa