Måneskin sempre più da record: sold out il concerto evento al Circo Massimo di Roma

Un'estate a tutto rock con il gruppo romano

Nessuno è profeta in patria? Un detto che di certo non vale per i Måneskin. Il gruppo romano ha infatti appena annunciato che la data al Circo Massimo di Roma, la loro città, è già andata sold out!

La Måneskin mania non accenna a diminuire, e non facciamo certo fatica a capire il perché. C'è una gran voglia di musica dal vivo e Damiano David e compagni dal vivo sono un'autentica forza della natura. La curiosità di rivederli live anche dalle nostre parti, dopo che hanno conquistato mezzo mondo e forse più, è quindi alle stelle.

Su Twitter, i Måneskin hanno annunciato con comprensibile orgoglio: “Il nostro live al Circo Massimo è SOLD OUT. Più di 70mila persone per un concerto che sarà assolutamente indimenticabile. Ci vediamo il 9 Luglio”.

Giovedì 28 aprile il gruppo rock romano suonerà quindi all'Arena di Verona, appuntamento anch'esso già sold out, e giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Durante l'estate i Måneskin sono attesi inoltre sui palchi di alcuni tra i festival musicali più prestigiosi del pianeta, tra cui Coachella, Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza e Rock in Rio.

Tutto in attesa del loro primo tour mondiale, il Loud Kids Tour: una serie di 53 concerti che partirà a fine 2022 dagli Stati Uniti e poi durante il 2023 raggiungerà anche l'Europa e alcuni tra i più importanti palazzetti italiani.

La voglia di musica dal vivo è alta, la voglia di Måneskin dal vivo ancora di più.

ph: getty images