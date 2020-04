Maluma: con il nuovo singolo “Que Chimba” lancia una challenge che ricorda a tutti di seguire #IoRestoACasa

#QueChimbaQuedarseEnCasa

Dopo essere trapelata da alcuni dj set, è uscita ufficialmente la nuova canzone di Maluma intitolata "Que Chimba". La star colombiana ha pubblicato a grande richiesta anche il video ufficiale che accompagna la canzone, girato insieme al suo direttore creativo e fotografo Te con un telefono cellulare, tra febbraio e marzo, per le strade di Praga e di Monaco di Baviera mentre era in tour.

In questo momento di emergenza sanitaria, Maluma sta aiutando le famiglie bisognose di Medellín tramite la sua fondazione El Arte De Los Sueños. Per invitare tutti a restare a casa ha lanciato la chellenge #QueChimbaQuedarseEnCasa: si tratta di una serie di video caricati sui social nei quali i fan mostrano come stanno trascorrendo il tempo nelle loro abitazioni ballando sulle note della nuova canzone di Maluma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma) in data: 3 Mar 2020 alle ore 8:25 PST

Potrai vedere dal vivo l'artista colombiano il prossimo 4 settembre, quando si esibirà al Mediolanum Forum di Milano. Il concerto si sarebbe dovuto svolgere a marzo, ma è stato posticipato a causa delle nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus.

ph: ufficio stampa