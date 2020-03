Nuova data per il live di Maluma a Milano: spostato a settembre

Il 4 per l'esattezza

Dopo il rinvio al 31 marzo, a seguito delle nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus, il concerto di Maluma al Mediolanum Forum di Milano è stato spostato a venerdì 4 settembre 2020.

I biglietti già acquistati riportanti le date del 7 e 31 marzo saranno validi anche per il nuovo appuntamento.

Ricorda: la piattaforma Fan Sale di Ticketone (fansale.it) è l'unico canale autorizzato per rivendere i biglietti che gli spettatori hanno già a disposizione.

Il concerto milanese di Maluma fa parte del F.A.M.E. Tour, che prende il nome dal suo ultimo album in studio pubblicato nel 2019. Di seguito puoi vedere il video di "Instinto Natural", uno dei singoli estratti dal progetto.

Che il countdown per lo show di Malum abbia inizio! Nel frattempo ricorda di restare a casa in questi giorni e di seguire tutte le regole. QUI trovi tutti Instagram e Facebook organizzati dagli artisti italiani in diretta dalle loro abitazioni.

ph: getty images