Maluma: ascolta la nuova canzone “ADMV”

Un acronimo molto <3

Maluma ha pubblicato il singolo inedito "ADMV", una ballad romantica scritta e prodotta dallo stesso artista colombiano insieme a Edgar Barrera e Vitente Barco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma) in data: 3 Mar 2020 alle ore 8:25 PST

L'acronimo "ADMV" sta per Amor De Mi Vida e riassume bene lo spirito del brano.

"Questa canzone è molto speciale per me, viene dal mio cuore, mi ha fatto capire il motivo per cui ho iniziato la mia carriera e mi fa pensare a cosa accadrà in futuro (se avremo modo di amarci l’un l’altro e di abbracciarci) – afferma Maluma – la pubblico oggi in modo da poterla dedicare a tutte le persone che amiamo prima che vadano via."

Il video di "ADMV" - diretto da Nuno Gomez - originariamente doveva essere girato in Grecia durante il Maluma World Tour ma, a causa dell'emergenza coronavirus, è stato girato a Miami agli inizi di marzo. Per vederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Maluma sarà in concerto in Italia il prossimo 4 settembre, quando si esibirà al Mediolanum Forum di Milano. Lo show si sarebbe dovuto svolgere a marzo, ma è stato posticipato a causa delle nuove misure restrittive per contrastare l'emergenza covid-19.

ph: ufficio stampa