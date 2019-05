Dagli esordi da calciatore al duetto con Madonna

Se adori Maluma e sei curioso di sapere qualcosa in più su di lui sei capitato sulla news giusta! Ti abbiamo preparato un video che racconta parte della vita e della carriera del cantante colombiano: dagli esordi come calciatore al featuring con Madonna. Ovviamente c'è spazio anche per l'amore, dai un'occhiata qui sotto!

ph: getty images