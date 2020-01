Mahmood: fuori ora il video di “Rapide”

;)

Alle 14.00 in punto di oggi, giovedì 23 gennaio, Mahmood ha pubblicato sul suo canale YouTube il video dell'ultimo singolo "Rapide".

Ti consigliamo di prenderti qualche minuto, metterti comodo e cliccare play qui sotto.

"Rapide" è il primo anticipo del nuovo album in studio di Mahmood, il cui titolo e data di uscita sono ancora top secret.

Tra i prossimi programmi del cantante milanese ci sono ben due tour: quello europeo, in partenza ad aprile, e quello nei club italiani previsto a novembre 2020. Can't wait!

Visualizza questo post su Instagram Vi sta piacendo Rapide? 💧🐢 Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 16 Gen 2020 alle ore 6:11 PST

Il 2019 per Mahmood è stato un anno memorabile. Iniziato con la vittoria al Festival di Sanremo con la hit "Soldi", è proseguito con una tournée estiva nei principali festival italiani, un nuovo singolo "Barrio" certificato disco di platino, la proclamazione come Best Italian Act agli MTV EMA 2019 e si è chiuso con il suo primo tour internazionale, Europa Good Vibes. Siamo certi che per Mahmood anche il 2020 sarà grandioso!

ph: press