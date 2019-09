Mahmood: tutte le date del tour europeo

Al via a ottobre

Dopo aver girato in lungo e in largo l'Italia per tutta l'estate, in autunno Mahmood porterà le sue "good vibes" anche in giro per l'Europa. Visto il successo delle prime date annunciate, il cantante milanese ha aggiunto nuovi appuntamenti al tour europeo in partenza ad ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 31 Ago 2019 alle ore 5:33 PDT

In caso volessi vedere Mahmood dal vivo e visitare anche qualche bella città del Vecchio Continente, di seguito trovi il calendario aggiornato con tutti i live.

3 ottobre – Tel Aviv, Zappa Live Park

23 ottobre – Lugano, Foce

24 ottobre – Zurigo, Mascotte Club

26 ottobre – Londra, Under the Bridge

27 ottobre – Londra, Under the Bridge Sold Out

28 ottobre – Parigi, Café De la Danse Sold Out

29 ottobre – Lussemburgo, Rockhal

31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

1 novembre – Parigi, Café De la Danse

3 novembre – Berlino, Frannz Club

5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Mahmood ha da poco rilasciato il suo singolo inedito "Barrio", scritto da lui stesso insieme a Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dardust. Fai partire il video qui sotto!

