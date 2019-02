Mahmood: il vero significato della canzone “Soldi”

Clap clap

Se anche tu sei curioso di sapere cosa significa "Soldi", la canzone con la quale Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, sei capitato sulla news giusta!

Il brano è stato scritto dallo stesso artista milanese con la collaborazione dei produttori Charlie Charles e Dario Faini aka Dardust. Il titolo della canzone può trarre in inganno, in quando non sta a indicare i soldi in senso materiale, bensì parla di come il denaro può influenzare i legami e i rapporti all'interno di una famiglia.

"Soldi" fa parte di un racconto legato al tema dell'abbandono familiare da parte della figura paterna iniziato con il precedente brano "Gioventù Bruciata".

All'interno del testo di "Soldi", Mahmood ha inserito la frase "Waladi waladi habibi ta'aleena", uno dei pochi ricordi in arabo che conserva della sua infanzia, che significa "figlio mio, figlio mio, amore vieni qua".

