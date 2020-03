Mahmood ha pubblicato la nuova canzone “Eternantena”, scritta durante #IoRestoACasa

Un regalo molto gradito

In questi giorni nei quali l'unica cosa da fare è seguire #IoRestoACasa, Mahmood ha trascorso il suo tempo facendo quello che gli riesce meglio: la musica. L'artista milanese ha regalato ai fan una canzone inedita - disponibile solo su YouTube - intitolata "Eternantena". Il testo racconta perfettamente gesti e sensazioni di questo momento di isolamento necessario.

Alza il volume e fai partire il video qui sotto!

Mahmood ha accompagnato "Eternantena" con queste parole:

"A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo. Questo è il mio primo inedito social, in regalo a tutti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 15 Gen 2020 alle ore 9:04 PST

Recentemente Mahmood ha dovuto posticipare il tour europeo a febbraio e marzo 2021. QUI trovi il calendario concerti aggiornato.

ph: press