Mahmood: in arrivo il nuovo singolo “Dorado” feat Sfera Ebbasta e Feid

A svoltare questo caldo lunedì di luglio ci pensa Mahmood con l'annuncio del suo nuovo singolo intitolato "Dorado". Si tratta di un super featuring realizzato insieme a Sfera Ebbasta e l'artista colombiano Feid. Scorrendo il post qui sotto puoi ascoltare un assaggio della canzone, in uscita venerdì 10 luglio.

Visualizza questo post su Instagram DORADO feat. @sferaebbasta & @feid Il nuovo singolo fuori venerdì ✨ Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 6 Lug 2020 alle ore 5:06 PDT

L'arrivo di una nuova hit firmata Mahmood era nell'aria già da qualche giorno, quando l'artista aveva cancellato tutte le foto pubblicate sul suo account Instagram e aveva postato lo scatto che trovi di seguito con la caption "Chi vuole il nuovo singolo?".

Visualizza questo post su Instagram Chi vuole il nuovo singolo ? 🥕 Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 4 Lug 2020 alle ore 11:00 PDT

L'ultimo featuring in ordine di tempo rilasciato da Mahmood è "Moonlight Popolare", inciso insieme a Massimo Pericolo. Per riascoltarlo non devi far altro che cliccare play qui sotto!

