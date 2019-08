Mahmood ha cantato un assaggio del suo nuovo singolo “Barrio”

In arrivo il 30 agosto

Il conto alla rovescia per l'uscita di "Barrio", singolo inedito di Mahmood, è iniziato da giorni. La canzone sarà tua il 30 agosto e per ingannare l'attesa Alessandro (questo il suo vero nome) ha pensato di cantarne un pezzettino e postarlo sui suoi social.

Visualizza questo post su Instagram DOMANI A MEZZANOTTE #BARRIO 💎💎💎 @dardust @charliecharles Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 28 Ago 2019 alle ore 5:31 PDT

Visualizza questo post su Instagram CERCAMI NEL BARRIO... Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 27 Ago 2019 alle ore 5:00 PDT

Come ha spiegato lo stesso cantante in un'intervista rilascia al Corriere della Sera, "Barrio" tratterà il tema delle periferie:

"Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni. E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla."

Visualizza questo post su Instagram VENERDÌ PROSSIMO, IL NUOVO SINGOLO 🔫🔫🔫 Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 23 Ago 2019 alle ore 5:04 PDT

Qualche settimana fa, Mahmood ha raggiunto un nuovo, importantissimo traguardo: la sua "Soldi" ha superato l'incredibile cifra di 100 MILIONI di ascolti in streaming su Spotify, diventando così la canzone italiana più ascoltata sulla piattaforma.

