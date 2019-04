Madonna: il nuovo album si intitola “Madame X”

Can't wait!

Dopo tanta attesa, Madonna ha finalmente svelato il titolo del suo nuovo progetto discografico. Domenica 14 aprile, la pop star ha fatto sapere tramite social che il suo disco si chiamerà "Madame X".

"Ho deciso di intitolare il mio prossimo album 'Madame X'", spiega la cantante nel video teaser pubblicato, "Madame X è un'agente segreto, gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà, porta la luce nei luoghi oscuri. Lei è un'insegnate di cha cha, una professoressa, un capo di stato, una domestica, una fantina, una prigioniera, una studentessa, un'insegnante, una suora, una cantante di cabaret, una santa, una prostituta."

Per Madonna "Madame X" è il 14esimo album in studio, ideale seguito di "Rebel Heart" del 2015. Al momento non si sa ancora quanto verrà rilasciato il progetto.

