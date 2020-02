Madame annuncia l’uscita della nuova canzone “Baby”

In uscita venerdì 28 febbraio

Dopo essersi fatta conoscere con il brano "Sciccherie" rilasciato a fine 2018, Madame è pronta a pubblicare nuova musica. Via Instagram ha annunciato l'uscita del singolo inedito "Baby", disponibile da venerdì 28 febbraio. In attesa di ascoltarlo come se non ci fosse un domani, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina.

Recentemente Madame ha messo a segno delle super collaborazioni con dei maestri del beat del calibro di Marracash (hanno duettato in una delle tracce contenute nel nuovo album del rapper intitolato "Persona") ed Ensi (insieme hanno cantato nel pezzo "Mira").

Madame è il nome d'arte di Francesca, artista classe 2002 originaria di Vicenza. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere su di lei!

ph: press