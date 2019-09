Pump up the volume

Dopo essersi fatta conoscere in tutto il mondo con il suo tormentone "Don't Call Me Up", Mabel è pronta a farti ballare anche nei prossimi mesi con il nuovo singolo "God Is A Dancer", realizzato insieme al dj e producer Tiësto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M a b e l (@mabel) in data: 9 Set 2019 alle ore 2:31 PDT

La canzone è accompagnata da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto.

Ad agosto Mabel ha pubblicato il suo primo disco intitolato "High Expectations". A proposito del progetto, la cantante 23enne cresciuta tra Svezia, Malaga e Londra, ha dichiarato:

"Voglio mandare un messaggio positivo a tutti quelli che lo ascolteranno. Ho guadagnato così tanta fiducia scrivendo questo album ed è questo che voglio trasmettere alla gente che lo ascolterà".

Potrai ascoltare dal vivo le canzoni di Mabel il prossimo 24 febbraio, quando si esibirà ai Magazzini Generali di Milano. Clicca qui per avere tutte le informazioni utili a riguardo!

ph: ufficio stampa