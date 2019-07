Mabel: dopo il successo di “Don’t Call Me Up” è tempo del nuovo singolo “Mad Love”

In attesa dell'album di debutto

Se hai adorato la sua super hit "Don't Call Me Up", non potrai fare a meno di amare anche la nuova canzone di Mabel intitolata "Mad Love", da ora in rotazione anche nelle radio italiane.

Il nuovo singolo è un inno dedicato alle donne determinate, che le spinge a parlare esattamente di cosa vogliono. Scritto da Mabel insieme a Steve Mac e Kamille - il trio vincente dietro a "Don't Call Me Up" - "Mad Love" è accompagnato da un video diretto da Marc Klasfeld, che in precedenza ha lavorato con artisti come Cardi B, Destinys Child e Jay Z.

Mettiti comodo e dai un'occhiata qui sotto!

"Don't Call Me Up" e "Mad Love" anticipano il primo disco di Mabel intitolato "High Expectations", in uscita il 2 agosto. A proposito del progetto, la cantante 23enne cresciuta tra Svezia, Malaga e Londra, ha dichiarato:

"Voglio mandare un messaggio positivo a tutti quelli che lo ascolteranno. Ho guadagnato così tanta fiducia scrivendo questo album ed è questo che voglio trasmettere alla gente che lo ascolterà".

ph: ufficio stampa Universal Music