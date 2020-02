Annullato il concerto di Mabel a Milano in programma questa sera

Ecco la comunicazione ufficiale

Mabel avrebbe dovuto esibirsi la sera di lunedì 24 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Il primo concerto italiano della cantante di "Don't Call Me Up" è stato cancellato a seguito dell'ordinanza emessa dalla Regione Lombardia.

Di seguito puoi leggere il comunicato ufficiale diffuso da D'Alessandro & Galli, organizzatore dello show:

"Siamo spiacenti di comunicare che, in ottemperanza con l’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia, lo show di Mabel previsto per domani sera ai Magazzini Generali di Milano non avrà luogo. L’organizzazione e il management dell’Artista rispettano pienamente la decisione delle autorità locali e stanno adesso valutando la possibilità di recuperare lo show nelle prossime settimane. I possessori di biglietto per il concerto potranno chiederne il rimborso, a breve verrà emessa una nuova comunicazione riguardo il possibile recupero del concerto."

