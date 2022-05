Ludwig: segnati tutti gli appuntamenti del tour estivo

In Italia e non solo!

Reduce dall'uscita del nuovo singolo "Super Cafoni", Ludwig ha annunciato le date del tour che lo porterà in giro per i club e le discoteche italiane (e non solo) per tutta l'estate 2022.

Più di 30 appuntamenti quelli finora in programma dove Ludwig canterà e ballerà insieme ai suoi fan sulle note di canzoni come "Belvedere", "Courmayeur", "Dopo mezzanotte" e "Domani ci passa".

La tournée si terrà nei mesi di maggio - a partire da sabato 7 all’Arabesk di Civita Castellana (VT) - giugno, luglio e agosto, con l’ultima data sabato 27 al Mia Clubbing di Porto Recanati (MC).

Cosa spetti, segnati le date e resta sintonizzato per conoscere le nuove aggiunte!

Sabato 7 maggio – ARABESK, Civita Castellana (VT)

Sabato 14 maggio – HANGAR Club, Foligno (PG)

Sabato 21 maggio – ESSETI DISCO, Sassuolo (MO)

Sabato 28 maggio - VILLA BONIN, Vicenza + TNT KAMASUTRA, Lugugnana (VE) – DOPPIA DATA!

Venerdì 3 giugno – SUN VALLEY FESTIVAL, Malvaglia (Svizzera)

Sabato 4 giugno – VANITÀ CLUB, Mantova

Sabato 11 giugno – ANIMA, Spresiano (TV)

Sabato 18 giugno – NAFOURA, Castellaneta (TA)

Venerdì 24 giugno – ROCCE ROSSE, Vietri Sul Mare (SA)

Sabato 25 giugno – COUNTRY DISCO CLUB, Palermo

Sabato 2 luglio – SESTO SENSO, Lonato del Garda (BS)

Martedì 5 luglio – Peter Pan, Riccione (RN)

Venerdì 8 luglio – SOPHIA, Blaiso (RE)

Sabato 9 luglio – ISOLA BEACH, Porto Cesareo (LE)

Mercoledì 13 luglio – PRAJA, Gallipoli (LE)

Venerdì 15 luglio – Pakito Emotional Beach, Reggio Calabria

Domenica 17 luglio – KURSAAL Village, Ostia Lido (RM)

Martedì 19 luglio – TROPICANA, Mykonos

Sabato 23 luglio – FESTIVAL FALK, Nuoro

Domenica 24 luglio – BEKY BAY, Igea Marina (RN) + ALTROMONDO STUDIO, Rimini – DOPPIA DATA!

Mercoledì 27 luglio – BCM Mallorca, Maiorca

Sabato 30 luglio – BAJA VILLAGE, Vasto (CH)

Domenica 31 luglio – TROPICANA, Mykonos

Giovedì 4 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 6 agosto – MR. CHARLIE, Lignano Sabbiadoro (UD)

Domenica 7 agosto – BLU BEACH, Porto Rotondo (SS)

Lunedì 8 agosto – PRAJA, Gallipoli (LE)

Venerdì 12 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 13 agosto – INDIE CLUB, Cervia (RA)

Domenica 14 agosto – DISCO VILLAGE, Follonica (GR)

Lunedì 15 agosto – GATE SARDINIA, Budoni (SS)

Giovedì 18 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 20 agosto – BUSSOLA, Marina di Pietrasanta (LU)

Mercoledì 24 agosto – TROPICANA, Mykonos

Giovedì 25 agosto – TUSCANY BEACH, Orbetello (GR)

Sabato 27 agosto – MIA CLUBBING, Porto Recanati (MC)

Il 22 aprile è uscito "Super Cafoni", remake della famosissima hit degli anni '90 realizzato da Ludwig, Il Piotta e Il Pagante.

Puoi riascoltarlo a tutto volume qui sotto.

ph: ufficio stampa