Oggi Luciano Ligabue festeggia i 30 anni di carriera: guarda il suo video messaggio

L'11 maggio 1990 usciva "Ligabue"

Oggi è un lunedì molto speciale per Luciano Ligabue e i suoi fan. L' 11 maggio di 30 anni fa veniva pubblicato "Ligabue", il suo primo album in studio.

Un disco formato da canzoni che avrebbero segnato per sempre la musica italiana, come "Balliamo sul mondo", "Piccola stella senza cielo", "Non è tempo per noi", "Sogni di rock'n'roll" e molte altre.

In occasione di questo importante anniversario, il cantautore di Correggio ha voluto pubblicare uno speciale video messaggio. Eccolo qui sotto!

Visualizza questo post su Instagram Trent’anni meravigliosi! Un post condiviso da Luciano Ligabue (@ligabue_official) in data: 11 Mag 2020 alle ore 6:42 PDT

In caso ti fosse venuta voglia di riascoltare "Balliamo sul mondo", primo singolo estratto dall'album "Ligabue", non devi fare altro che far partire il video qui sotto!

ph: ufficio stampa, credito Ray Tarantino