Luciano Ligabue ha annunciato le date del tour 2019 negli stadi

Al via a giugno

Il tanto atteso annuncio è finalmente arrivato!

Nella mattinata di giovedì 24 gennaio, Luciano Ligabue ha svelato le date dei concerti negli stadi. Lo Start Tour 2019 prenderà il via il 14 giugno dal San Nicola di Bari e si concluderà il 12 luglio all'Olimpico di Roma.

Qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario con tutti i live in programma:

14 Giugno – Stadio San Nicola – Bari

17 Giugno – Stadio San Filippo – Messina

21 Giugno – Stadio Adriatico – Pescara

25 Giugno – Stadio Artemio Franchi – Firenze

28 Giugno – Stadio San Siro – Milano

2 Luglio – Stadio Olimpico – Torino

6 Luglio – Stadio Dall’Ara – Bologna

9 Luglio – Stadio Euganeo – Padova

12 Luglio – Stadio Olimpico – Roma

I biglietti per la tournée estiva di Luciano Ligabue saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario.

Dalle ore 11.00 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti saranno acquistabili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Lo Start Tour 2019 prende il nome dal nuovo album di Ligabue in uscita l'8 marzo. Dal disco è già stato estratto il singolo "Luci d'America".

ph: uffcio stampa, credito Ray Tarantino