Louis Tomlinson ha svelato la tracklist di “Walls” tramite un bellissimo murale

Quando la musica incontra la street art

Louis Tomlinson ha trovato il modo più artistico possibile di comunicare ai fan la tracklist di "Walls", il suo primo album solista in arrivo il 31 gennaio.

I titoli delle 12 canzoni che formeranno il disco sono stati resi noti tramite un coloratissimo murale dipinto a Londra. Quando la musica incontra la street art. <3

1. "Kill My Mind"

2. "Don't Let It Break Your Heart"

3. "Two of Us"

4. "We Made It"

5. "Too Young"

6. "Walls"

7. "Habit"

8. "Always You"

9. "Fearless"

10. "Perfect Now"

11. "Defenceless"

12. "Only the Brave"

Visualizza questo post su Instagram #Walls pre-order link in bio. Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) in data: 28 Nov 2019 alle ore 9:11 PST

Quest'anno Louis Tomlinson terrà anche il suo primo tour mondiale senza gli One Direction. Il cantante britannico salirà sul palco del Fabrique di Milano mercoledì 11 marzo, per l'unica data italiana. Can't wait!

ph: getty images