Louis Tomlinson: il concerto estivo di Milano è stato riprogrammato a febbraio 2021

I biglietti già acquistati restano validi

Fra pochi giorni, il 29 luglio, Louis Tomlinson avrebbe dovuto salire sul palco del Carroponte di Milano per una delle tre tappe italiane della sua tournée Louis Tomlinson World Tour. Il concerto è purtroppo saltato, a causa del protrarsi dell'emergenza coronavirus, ma l’annuncio di una nuova data a Milano per l’anno prossimo non si è fatto attendere. La data di luglio al Carroponte verrà recuperata il 5 febbraio 2021 al Fabrique.

LOUIS TOMLINSON IN CONCERTO A MILANO il 5 febbraio 2021 ❤️ La data prevista il 29 luglio 2020 al Carroponte è stata riprogrammata nel tour invernale 2021 di #LouisTomlinson al Fabrique.



Info biglietti > https://t.co/SiM1XbxZMR pic.twitter.com/lR7sp7Zrec — Team World (@team_world) July 16, 2020

Se hai già acquistato il biglietto per la data del 2020 al Carroponte di Milano puoi stare tranquillo, perché resta valido per il nuovo appuntamento del 5 febbraio 2021 al Fabrique. Invece le informazioni relative alle altre due date italiane di Louis del 30 e il 31 luglio 2020 a Palmanova (Udine) e a Roma verranno comunicate prossimamente.

Visualizza questo post su Instagram Can’t wait to get back on the road! See you all soon Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) in data: 16 Lug 2020 alle ore 6:09 PDT

