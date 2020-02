Louis Tomlinson in Italia: i prezzi dei concerti di Milano, Udine e Roma

Here we go!

Ci siamo, la presale degli show estivi che Louis Tomlinson terrà in Italia è iniziata! Dalle 11.00 di oggi, giovedì 30 gennaio, gli iscritti My Live Nation potranno acquistare i tanto ambiti biglietti. Le vendite generali apriranno invece venerdì 31 gennaio alle 11.00, sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Per sapere quanto dovrai spendere per poter finalmente vedere dal vivo Louis, non devi far altro che dare un'occhiata qui sotto ai prezzi dei biglietti per i 3 concerti italiani.

Mercoledì 29 luglio 2020 - Milano, Carroponte

Posto unico: € 40, 25

Giovedì 30 luglio 2020 - Palmanova (UD), Piazza Grande

Posto unico: € 46.00

Venerdì 31 luglio 2020 - Roma, Rock In Roma

General Admission: € 34,50

PIT: € 46.00

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) in data: 28 Nov 2019 alle ore 9:11 PST

Prima del tour estivo, Louis Tomlinson passerà a trovarci in Italia l'11 marzo, quando salirà sul palco del Fabrique di Milano. Neanche a dirlo, il concerto è già sold out! Un grande successo che anticipa l'uscita del primo album solista del cantante intitolato "Walls", in arrivo il 31 gennaio. Di seguito puoi vedere il videoclip della title track.

ph: press