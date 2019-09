Louis Tomlinson: fuori ora la nuova canzone “Kill My Mind”, ecco cosa ne pensano i fan

In loop

Come promesso qualche settimana fa, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo nuovo singolo inedito "Kill My Mind". La canzone è un anticipo del primo album di solista dell'ex One Direction, il cui arrivo è sempre più imminente.

Insieme al brano è stato rilasciato anche un lyric video che puoi vedere di seguito.

"Kill My Mind" è stata accolta con grande entusiasmo dai fan di Louis, che hanno espresso le loro opinioni su Twitter.

Raga io sono letteralmente così ed è solo la terza volta che l'ascolto : #KillMyMind pic.twitter.com/Tlb0fyZkX3 — ♡ #KMM (@shadowfandoms) September 5, 2019

La canzone è stupenda e su questo non avevo dubbi. Poi mi sono resa conto che mentre la ascoltavo sorridevo come una deficiente, perché alcune volte quasi mi dimentico di quanto sia bella la voce di Louis ma soprattutto di quanto mi faccia sentire bene. Mi eri mancato #KillMyMind pic.twitter.com/A1ktMlhx2J — Jimin-ssi🌷 (@mainellavita) September 5, 2019

No raga parlando seriamente, Louis mi era mancato da morire. Mi era mancata la sua voce, il suo accento, tutto. Il sound è assolutamente perfetto per lui, è super bellissimo e spacca di brutto #KillMyMind — m wasn't ready for KMM ◟̽◞̽ (@reasonhaz) September 5, 2019

io completamente innamorata dell'accento di louis come di louis stesso#KillMyMind — camilla❁|| KMM◟̽◞̽ TODAY OMG (@lwtsmyroses) September 5, 2019

"Kill My Mind" è il sesto singolo da solista per Louis Tomlinson, dopo "Just Hold On" realizzato con la collaborazione di Steve Aoki, "Back To You" ft. Bebe Rexha e Digital Farm Animals, "Miss You", "Just Like You" e "Two Of Us".

Il cantante presenterà dal vivo la nuova canzone il prossimo 14 settembre, giorno in cui si esibirà a un evento a Madrid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) in data: 5 Set 2019 alle ore 7:05 PDT

Lo scorso giugno, ospite dello show di punta della tv americana The Late Late Show with James Corden, Louis aveva dichiarato che con tutta probabilità farà il suo primo tour solista nel 2020. Sempre in quell'occasione, aveva rivelato maggiori settagli sul suo album di debutto senza gli One Direction. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

ph: getty images