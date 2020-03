Cancellato il concerto di Louis Tomlinson al Fabrique di Milano: come chiedere il rimborso dei biglietti

Potrai farlo dal 13 al 27 marzo

Dopo giorni di incertezza, poco fa i fan hanno ricevuto la notizia ufficiale: il concerto di Louis Tomlinson che si sarebbe dovuto tenere l'11 marzo al Fabrique di Milano è stato cancellato. La decisione è stata comunicata dal promoter dell'evento a seguito del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo. Come tutte le attività aggregative, tutti i concerti in programma in Italia sono stati sospesi fino al 3 aprile.

Louis ha voluto scrivere un messaggio ai fan italiani via Instagram Stories:

"Ero così felice di portare il Wall Tour in Italia, ma la salute e la sicurezza del mio pubblico è più importante di qualsiasi altra cosa. Conservate i biglietti, informazioni a riguardo arriveranno nei prossimi giorni. Non preoccupatevi, tornerò a luglio e spero di vedervi tutti!"

AGGIORNAMENTO DEL 9 MARZO:

Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto al proprio rivenditore dal 13 marzo al 27 marzo 2020 compreso. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti fuori dai canali ufficiali (accettati: Ticketone – www.ticketone.it e Ticketmaster – www.ticketmaster.it).

Il cantante sarà in Italia in estate, con tre concerti in programma mercoledì 29 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), giovedì 30 luglio a Palmanova (UD) e venerdì 31 luglio a Roma. Qui trovi le informazioni utili sulle date.

ph: press