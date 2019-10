Louis Tomlinson in concerto a Milano a marzo: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti

YESSA!

La notizia è arrivata a sorpresa nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre: il primo tour da solista di Louis Tomlinson farà tappa in Italia nel 2020!

Il cantante britannico salirà sul palco del Fabrique di Milano mercoledì 11 marzo, per l'unica data italiana.

Se anche tu non vuoi perderti per nulla al mondo lo show, sappi che i biglietti - posto unico 35,00 € + diritti di prevendita - saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre. Mentre la vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati sarà aperta dalle ore 10:00 di lunedì 4 novembre.

Il 31 gennaio 2020 uscirà "Walls", l'album di debutto di Louis Tomlinson. Con l'arrivo di "Walls", tutti gli One Direction avranno pubblicato un disco solista. Il primo è stato Zayn Malik, con "Mind of Mine" uscito nel 2016, poi era stata la volta di Harry Styles e Niall Horan che avevano debuttato con il primo album nel 2017. A dicembre 2019 toccherà a Liam Payne, con il suo "LP1". Non vediamo l'ora!

