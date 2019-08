Louis Tomlinson: “Kill My Mind” è il titolo del suo nuovo singolo

Can't wait!

Tieniti pronto, perché presto potrai ascoltare nuova musica cantata da Louis Tomlinson!

Il cantante ha annunciato su Twitter l'arrivo di una canzone inedita: un acronimo, KMM, che sta per "Kill My Mind", il titolo del brano.

KMM — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 27, 2019

Al momento non si conosce ancora la data di rilascio, ma potrebbe essere prima del 14 settembre, giorno in cui Louis si esibirà a un evento a Madrid. Qualche giorno fa aveva fatto sapere che in occasione dello show avrebbe cantato anche nuove canzoni: qualcosa ci dice che manterrà la promessa!

Also gonna be playing some new songs at Madrid! Exciting — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 22, 2019

"Kill My Mind" è il sesto singolo da solista per Louis Tomlinson, dopo "Just Hold On" realizzato con la collaborazione di Steve Aoki, "Back To You" ft. Bebe Rexha e Digital Farm Animals, "Miss You", "Just Like You" e "Two Of Us".

Lo scorso giugno, ospite dello show di punta della tv americana The Late Late Show with James Corden, Louis aveva dichiarato che con tutta probabilità farà il suo primo tour solista nel 2020. Sempre in quell'occasione, aveva rivelato maggiori settagli sul suo album di debutto senza gli One Direction. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

ph: getty images