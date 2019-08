Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal vivo

Parola di Louis

Tra qualche settimana Louis Tomlinson tornerà a esibirsi dal vivo a un evento che si terrà a Madrid il 13 e 14 settembre. In questa occasione, l'ex One Direction ha garantito che canterà anche alcuni brani inediti. Ecco cosa ha scritto via Twitter.

"Madrid sarà grandioso! Non vedo l'ora. Inoltre proporrò anche alcuni nuovi brani". Oh yess!

Madrid is gonna be MASSIVE! Can’t fucking wait now! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 22, 2019

Also gonna be playing some new songs at Madrid! Exciting — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 22, 2019

Lo scorso giugno, ospite dello show di punta della tv americana The Late Late Show with James Corden, Louis aveva dichiarato che con tutta probabilità farà il suo primo tour solista nel 2020. Sempre in quell'occasione, aveva rivelato maggiori settagli sul suo album di debutto senza gli One Direction. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

ph: getty images