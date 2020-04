Louis Tomlinson: i fan hanno organizzato il Louis Balcony Party, ecco di cosa si tratta

Una bella iniziativa seguendo #IoRestoACasa

Tutti noi sappiamo l'importanza di seguire #IoRestoACasa, per la salute nostra e della comunità. Lo sanno bene anche i fan di Louis Tomlinson, che per sostenerlo e farsi compagnia (a distanza) anche in questi giorni di isolamento sociale hanno organizzato il Louis Balcony Party.

Si tratta di un'iniziativa svoltasi il pomeriggio di domenica 5 aprile e consisteva nell'ascoltare e cantare dal balcone di casa propria l'album di Louis "Walls". Di seguito puoi vedere alcuni video condivisi sui social dal fandom del cantante.

Nonostante le milioni di cimici sul balcone sempre qui a sostenerlo 💓#LouisBalconyParty pic.twitter.com/NFJ3CCRWP1 — asia (@IouissouI) April 5, 2020

Scusate io e Frida arriviamo sempre tardi alle feste #LouisBalconyParty pic.twitter.com/TyRPJMJCoP — Mari◟̽◞̽🍕 (@glowiis) April 5, 2020

mi sento insopportabile ma è per una buona causa giuro #LouisBalconyParty pic.twitter.com/CIF1rT18az — emma (@llunalluminosa) April 5, 2020

Coincidenza che oggi c'è il #LouisBalconyParty e finalmente è uscito il sole? pic.twitter.com/HsJMgn4uPD — love yourself.🌹/STREAM BREAK UP SONG (@wajtingforlouis) April 5, 2020

Grazie ai video dei fan postati con l'hashtag #LouisBalconyParty anche Louis Tomlinson è venuto a conoscenza dell'iniziativa, commentandola con queste parole entusiaste:

Fucking love that! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) April 5, 2020

"Walls" è il primo album solista dell'artista inglese: uscito lo scorso 31 gennaio, tratta diverse tematiche che hanno toccato da vicino Louis in questi anni, come le relazioni, la famiglia, la follia della giovinezza e il senso di insicurezza e inadeguatezza.

ph: getty images