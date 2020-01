Sorpresa! Louis Tomlinson ha annunciato nuovi concerti in Italia in programma in estate

Milano, Udine e Roma le città interessate

Questa si che è una di quelle notizie in grado di svoltarti la giornata! Dopo il concerto sold out al Fabrique di Milano dell'11 marzo, Louis Tomlinson tornerà a trovarci in Italia la prossima estate.

Il cantante ha appena annunciato 3 nuove date outdoor in programma a luglio, ecco dove e quando:

Mercoledì 29 luglio 2020 - Milano, Carroponte

Giovedì 30 luglio 2020 - Palmanova (UD), Piazza Grande

Venerdì 31 luglio 2020 - Roma, Rock In Roma

I biglietti per gli show estivi saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 30 gennaio. Mentre la vendita generale sui circuiti Ticketmaster e Ticketone e nei punti vendita partirà dalle ore 11:00 di venerdì 31 gennaio.

Questa big news è stata colta nel migliore dei modi dai fan di Louis, che hanno fatto schizzare in tendenza su Twitter l'hashtag #LTItalianSummerTour.

IO CHE CREDEVO DI DOVERMI ARRENDERE PER NON ESSERE RIUSCITA AD ANDARE A MILANO VOGLIO PIANGENRNEJEJ #LTItalianSummerTour — Flavia💫 IS SEEING HARRY ♡ (@flaviaxHL) January 29, 2020

L’ULTIMO CONCERTO DI LOUIS SARÀ IN ITALIA PIÙ NELLO SPECIFICO ROMAAAAAA. ITALY WON #LTItalianSummerTour — ANGY MET LOUIS. track 6, Walls (@lwtawalls) January 29, 2020

Tra pochi giorni Louis rilascerà il suo primo album solista intitolato "Walls": sarà tuo il 31 gennaio.

ph: ufficio stampa